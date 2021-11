Carmen Salinas podría despertar, pero con secuelas

"Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil pero no es imposible", y comentó que por ahora desconocen qué tipos de secuelas podría haber en su caso.



Su abuela se encuentra dormida debido al coma en el que se encuentra, pero su cuerpo sigue funcionando bien, sigue con reflejos, a veces mueve los labios y lo que sí enfatizaron es que este proceso no está generando ningún tipo de dolor para ella.