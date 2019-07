Carlos Vela: 'Ahorita estoy mejor que Zlatan'

Los Ángeles, Estados Unidos.

Luego de la gran exhibición que brindaron Zlatan Ibrahimovic y Carlos Vela, quienes anotaron todos los goles en el triunfo del Galaxy por 3-2 ante el LAFC, los dimes y diretes continúan entre ambos futbolistas.



Al ser cuestionado por la prensa sobre las declaraciones del sueco, quien aseguró que es el mejor jugador de la MLS, por mucho, el mexicano respondió que en este momento él es el que pasa por mejor momento.



"Si hoy vemos las estadísticas, dejamos a un lado la edad, ahorita estoy mejor que él, es la realidad", aseguró el ex jugador de la Real Sociedad.



Vela agregó que es una falta de respeto del propio Zlatan compararse con él, pues sólo dos jugadores son mejores que el nórdico.



"Hasta comparar es una falta de respeto para él. Creo que sólo Messi y Cristiano son mejor que él, los demás no le llegamos ni a los talones", dijo el ex seleccionado tricolor.



Por su parter, Zlatan aseguró que el gran error vino de la prensa por compararlos.



"Tengo mucho respeto por Vela. Es un buen jugador, pero no se le puede comparar conmigo y todo el que lo haga cometerá un gran error. Los medios cometieron un gran error: lo compararon conmigo", sentenció.