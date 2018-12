Cardozo: Continuidad y prestigio, lo que se juega Chivas

Al-Ain, Emiratos Arabes Unidos.

"Esto es futbol y continúa; estamos dolidos como tiene que estar un equipo que no superó la etapa, tenemos una revancha, sí estamos cabizbajos porque no era lo que veníamos a buscar, pero hay que seguir pensando en que mañana nos jugamos nuestro prestigio y el de la institución", dijo en conferencia de prensa.



Consideró que las críticas que ha recibido el Rebaño Sagrado son comprensibles porque las expectativas por su primera participación en esta competencia eran altas.



"Cuando un equipo grande no logra sus objetivos es normal que se le critique, queríamos darle una alegría a nuestra gente, más a todos los que hicieron el esfuerzo de venir hasta acá; estamos dolidos por no haber superado la ronda, pero ya está, hay que aguantar lo que venga, lo bueno de la vida es que siempre hay revanchas", estableció.



Cardozo manifestó que pese a que no se alcanzaron los objetivos que se plantearon están forzados a salir por el triunfo en este duelo por el quinto lugar, algo que los obliga por la jerarquía de la institución.



"Esperamos cerrar con una victoria. Tenemos que cerrar bien, todos los partidos que juegue Chivas siempre son con la seriedad que se merece, hay que cuidar el prestigio de la institución y tratar de cerrar bien", apuntó.

El director técnico de Chivas destacó la necesidad que tienen por corregir aspectos en su funcionamiento que los han afectado y que arrastran desde hace mucho tiempo.



"Hemos tenido muchas desconcentraciones en juegos anteriores que nos costaron perder partidos que teníamos controlados, siempre busco el equilibrio y el orden y eso nos ha faltado, no hemos tenido experiencia en posiciones clave del campo", acotó.



Respecto al duelo de este martes, explicó que conocen al Espérance, "analizamos a sus jugadores, hoy el entrenamiento estará enfocado en este partido, vimos el video de su duelo contra Al Ain, tienen jugadores muy fuertes".



"Hay que moverles mucho la pelota, la velocidad mano a mano porque eso los puede dañar, la idea es entrar a ganar el partido", sentenció.



Chivas cerró su preparación de cara al duelo ante el cuadro Espérance que se disputará este martes en el estadio Hazzan Bin Zayed a las 17:30 hora local (07:30 horas del centro de México).