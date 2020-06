Capacita Coepris para la reapertura

Río Bravo, Tam.- Empresarios pequeños y medianos fueron capacitados por personal de Coepris, para la tramitación de la constancia que les permitirá reabrir sus negocios, dentro de la "vuelta a la normalidad", la cual se divide en cuatro fases.

Tras haber arrancado el lunes la Fase 1, los diversos giros acudieron a capacitación en el Protocolo de Reapertura para la Nueva Realidad con Convivencia Segura en Actividades Económicas, el cual aplica en específico a 22 giros.

Durante la instrucción se les dio la página en la cual deben ingresar, la cual es https://sst.tamaulipas.gob.mx/reapertura/pre-registro.aspx, en donde los encargados de negocio, podrán pre-registrarse, sin importar si es persona física o moral, en donde también, quienes experimenten dificultades por saturación de la página, podrán llamar a la línea 800 720 3774, totalmente gratis, o bien escribir al correo electrónico: contacto.coepris@tam.gob.mx, en donde podrán exponer dudas o pedir asesoría para pre-registrarse y posteriormete obtener la constancia de reapertura.

El sistema envía dos correos, ambos de Coepris, para obtener la constancia y también arroja una carta-compromiso, en donde el giro se compromete a cumplir todos los protocolos sanitarios para volver a operar, como la sana distancia, desinfección, un cuestionario a los clientes, tener marcadas las distancias y observar el uso de cubre bocas entre otros.

Si bien no hay fecha límite para tramitar este documento, no se podrá operar hasta no contar con el documento aludido.

La constancia de es obligatoria para todos los giros que tienen autorización de retomar operaciones, según decreto del sábado.