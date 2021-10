"Canelo" Álvarez explota ante los que señalan que se dopa

"Yo puedo hacerme pruebas, ahorita mismo. Yo puedo hacerme pruebas de folículo, que son pruebas que rastrean seis meses atrás y te sale todo, y de todas las drogas y no solamente los que ayudan el rendimiento, sino desde marihuana , cocaína, de lo que sea", dijo.

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 .- El pugilista mexicano no tiene miedo y apuesta su fortuna a quién logre demostrar que utiliza sustancias prohibidas.

"Puedo hacer una prueba de folículo que te sale seis meses de lo que has consumido. Le apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna", comentó para los Angeles Times el boxeador azteca.

"Canelo" peleará ante Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en el MGM de Las Vegas.