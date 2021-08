Cancelan concierto en Central Park de Nueva York por el huracán Henri

Un concierto repleto de estrellas en el Central Park de la ciudad de Nueva York tuvo que ser cancelado a causa de las condiciones meteorológicas peligrosas provocadas por el huracán Henri a medida que se acercaba al noreste de Estados Unidos el sábado.

Barry Manilow empezó a cantar "Can't Smile Without You" como parte de una mezcla de sus éxitos cuando interrumpió su actuación y pidió a los asistentes abandonar el parque inmediatamente y buscar refugio.