Cancelan cirugías al faltar anestesiólogos

San Fernando, Tam.- La falta de médicos anestesiólogos en el Hospital General se continúa presentando frecuentemente los fines de semana poniendo en riesgo la salud de pacientes que requieren ser intervenidos quirúrgicamente de urgencia.

En las últimas semanas se han presentado dos casos de mujeres embarazadas que requerían de una operación y por la falta de médico anestesiólogo se vieron en la necesidad de trasladarse con sus propios recursos a una institución médica de la ciudad de Matamoros.

Una familia humilde del ejido 20 de noviembre de esta localidad, trasladó al área de urgencias del hospital general de esta ciudad a una mujer embarazada que tenía problemas en la gestación de su bebé.

El médico general le informó a la paciente que tenían que practicarle una cirugía para que no perdiera el producto, servicio que no se lo podían brindar, ya que no tenían médico anestesiólogo.

Familiares de la paciente tuvieron que trasladar con sus propios recursos a la mujer embarazada a una institución médica de la frontera.

Otro de los casos fue una mujer embarazada del ejido El Lobo del municipio de Méndez, quien también demandó una operación de cesárea para dar a luz a su hijo, servicio que le fue negado por las mismas circunstancias.