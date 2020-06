Cancelación de examen a secundarias, sólo con calificaciones positivas

Luego de que la Secretaría de Educación Pública autorizará la cancelación de examen de admisión a secundarias, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en esta frontera explicó que la regla sólo aplicará para los estudiantes de sexto de primaria que obtuvieron calificaciones positivas.

Aunque la mayoría obtuvo una valoración favorable, en aquellos casos donde el alumno no haya alcanzado el puntaje de aprobación, será necesario someterse a un proceso de regularización, para el cual todavía no existe fecha. "El pase automático, será para aquellos estudiantes que tengan todo en regla, en el caso de no ser así, deberán acreditar este proceso de regularización, tentativamente en agosto", mencionó Georgina Aparicio Hernández.

Al generar una evaluación, los docentes tomaron en cuenta los trabajos del primero y segundo trimestre, sumados a los efectuados desde casa con la pandemia sanitaria. "Aquí en Reynosa no tendremos problemas con la aprobación, afortunadamente concluimos el ciclo 2019-2020 de forma satisfactoria,se tomaron en cuenta las calificaciones del primer y segundo trimestre además de sumar los trabajos en casa, por eso decimos que todos van a pasar, serán pocos casos donde se necesite este proceso de regularización".