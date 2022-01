Calderón guarda silencio sobre García Luna, y Fox desvía el tema a los hermanos de AMLO

Sin embargo, Fox también guardó silencio sobre García Luna. Cabe recordar que el acusado en Estados Unidos formó parte de su gabinete de seguridad. En el 2000 fue nombrado director de Planeación y Operación de la Policía Judicial por el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha.

Por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de noviembre de 2001, Fox creó la Agencia Federal de Investigación (AFI) en México, en sustitución de la Policía Judicial Federal para combatir a la delincuencia organizada, y nombró a García Luna como su director, cargo en el que permaneció de 2002 a 2006.

El 15 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón llegó al poder, unificó a la AFI con la Policía Federal Preventiva (PFP) que dirigía Ardelio Vargas Fosado, quien ese año había encabezado la represión en San Salvador Atenco, Estado de México, contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Después, Calderón nombró a García Luna como secretario de Seguridad Pública, donde permaneció todo el sexenio. Antes había desempeñado cargos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde Ardelio Vargas había sido subdirector de Seguridad y en la extinta PJF como director de Planeación y Operación.

¿Qué dijo AMLO sobre García Luna?

En la conferencia de prensa mañanera del 6 de enero, Día de los Reyes Magos, al ser cuestionado sobre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, López Obrador dijo no saber qué los conservadores añoran los tiempos pasados.

"Imagínense, en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal", señaló.

Criticó la justificación de Calderón, quien ha reiterado que no sabía que el titular de la SSP durante todo su sexenio protegía al Cártel de Sinaloa.

"No es nada más decir: ´No sabía´. No. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué, no te diste cuenta de cómo actuaba, de su prepotencia y su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?", inquirió.

Señaló que hay testimonios de que le dijeron quién era García Luna, pero ahora están como si nada hubiese pasado, "dándose baños de pureza", prototipo del conservadurismo, añadió.

Las redes reaccionaron

Después del tuit de Fox, los usuarios le exigieron explicaciones sobre la corrupción de su sexenio protagonizada por los hijos de su esposa Martha Sahagún, sobre los Amigos de Fox que financiaron su campaña presidencial, en el 2000 y "el dinero que le diste a la Fundación Anáhuac, de los Legionarios de Cristo".

E incluso la periodista argentina Olga Wornat, autora del libro "La Jefa", sobre Marta Sahagún, publicado en 2003, respondió al tuit anterior: "No quiero reírme, pero ese hombre y su consorte hicieron tanto daño. Y ahí están libres y disfrutando del dinero robado al pueblo. Y siguen hablando y molestando. ¡No es justo!".

En otro tuit comentó que Mauricio Macri, expresidente de Argentina, junto con los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, cada vez que abren la boca dicen disparates. "¿Qué suman? ¿Qué aportan? ¿Desde qué éxitos, si fracasaron en todo? Digo: ¿No es suficiente con todo lo que se robaron?", inquirió.