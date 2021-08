Calderón fue invitado a conocer Pegasus

Ciudad de México .- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa no sólo estaba al mando del primer gobierno del mundo en comprar el spyware Pegasus a la empresa NSO Group : es incluso posible que haya asistido personalmente a una demostración de esta poderosa herramienta tecnológica, realizada por el empresario tapatío de origen japonés José Susumo Azano Mantsura.

"El Sr. Azano me notifica que la demo al Secretario de la Defensa y el Presidente se llevará a cabo el próximo viernes", planteó Efran Resheff –el autor del correo electrónico--, y abundó: "Me llamaron después de la confirmación, y me pidieron que hiciera lo mejor posible para estar ahí el martes, ya que el Secretario de la Defensa pidió una demostración un día antes (el jueves) y para el Presidente el viernes".

Este correo forma parte de algunos archivos que fueron entregados por el empresario Matan Caspi –o Caspy-- a la justicia de Israel en el marco de una demanda que interpuso el empresario israelí Udi Oren contra Caspi y Resheff en 2015, por una disputa sobre comisiones en la venta de Pegasus.

No se sabe si Calderón estuvo presente o no en la demostración. El expresidente no contestó a una solicitud de comentario enviada ayer a su teléfono personal. Sin embargo, el primer negocio de NSO Group sí se concretó: Azano, a través de su empresa Security Tracking Devices, vendió a la Sedena un sistema completo de Pegasus en julio de 2011, por un costo total de 5 mil 628 millones de pesos.