Cae ladrón de auto, se llevó un vehículo con menor adentro

McAllen, Tx.- Detienen a una persona de interés, luego del robo de un vehículo con un menor en su interior, según se dieron a conocer este lunes por la tarde autoridades del departamento de seguridad pública de McAllen, pocos minutos después del incidente.

De acuerdo con la escasa información disponible en torno a lo ocurrido, el automóvil se encontraba cerca de la cuadra 700, al norte del bulevar Bicentennial, alrededor de las 15:22 horas, destacándose que de inmediato se dio parte a las autoridades, señalando que dentro de la unidad se encontraba un menor de edad cuando la unidad fue tomada.

Al respecto, el teniente de la policía de McAllen, Joel Morales, dio a conocer que momentos después del robo, la unidad fue localizada por efectivos de seguridad pública, y el menor fue recuperado por las autoridades, pero éstas no dieron a conocer mas detalles del particular, solo se hizo énfasis en que el menor, del cual tampoco se especificó edad, no sufrió daños.

Al momento no queda claro si la persona que supuestamente robó el vehículo, o lo tomó sin consentimiento alguno, está conectada de alguna manera con el propietario de la unidad en mención, mientras que las autoridades continúan con la investigación del caso, del cual se darán a conocer mas detalles conforme la indagatoria avance.