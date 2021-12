Cae conductor con ´huachicol´

La Policía detalló que al emparejarse la patrulla al vehículo, el ahora detenido aceleró la marcha y trató de evadirlos hasta que fue interceptado.

La captura se logró a las 10:40 horas en la calle Paseo Virrey de Acuña y Arturo Martínez, en la Colonia Rincón Colonial.

Sin embargo, el vehículo fue detectado unas cuadras antes de ese punto, pero el hombre trató de escapar, señaló la autoridad.

Añadió que cuando se entrevistaron con José, este aseguró que "estaban arreglados" con un hombre al que identificó sólo como "Güero" e iba a surtir el combustible a una constructora.

Los policías le pidieron la documentación del hidrocarburo pero no la mostró asegurando que no la tenía, por lo que quedó detenido ya que no descartan que sea combustible robado u obtenido de manera ilegal.

| Huachicolero José.