Cae camioneta a barranco y mueren calcinados

Monterrey, México.

Aunque el accidente ocurrió a las 18:00 horas del jueves, anoche las autoridades todavía no determinaban la identidad de las víctimas, su sexo o edad.



Una fuente cercana al caso indicó que tampoco sabían con exactitud cuál era el número de fallecidos.



La fuente explicó que los cuerpos quedaron reducidos a cenizas y que los peritos que acudieron al lugar recolectaron restos que no permitían conocer el número de víctimas.



Sin embargo, explicó el informante, un oficial de Tránsito de Doctor Arroyo que alcanzó a llegar antes de que el fuego consumiera al vehículo, aseguró que pudo ver que en el interior había tres personas.



"Al Semefo llegó un lote con los restos, un número de restos calcinados, el resultado de las pruebas de ADN serán las que definirán si se trata de una persona o de más", detalló el informante.



"(También definirán) si los restos pertenecían a una persona del sexo masculino o femenino".



Ayer tampoco había pistas sobre el lugar de origen de los calcinados.



Se estableció que en la Comandancia de Policía de Doctor Arroyo no existían reportes de personas desaparecidas en la zona, por lo que se presume que las víctimas eran viajeros que iban de paso.



"Hasta ahora no hay reportes de personas que se hayan acercado a reclamarlos (los restos)", agregó la fuente.



El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 58 de la Carretera Federal 57, en el tramo de Matehuala a Saltillo, dentro del territorio de Doctor Arroyo.