Cada vez son menos migrantes en el puente

Nuevo Progreso, Tam.- Grupo de migrantes que se encuentran pernoctando en las aceras del Puente Internacional Las Flores en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso cada vez son menos, el grupo de cuando menos 100 personas se a visto reducido a poco más de 20.

Carlos, migrante cubano que al igual que el resto se encuentran acampados al cruce del puente del lado mexicano, manifestaron que ya cumplieron más de 55 días ahí, y que se encuentran en espera de ser llamados por las autoridades del vecino país, tomando en cuenta que está apuntado en una lista que fue entregada en su momento.

"Ya no nos queda otra más que esperar, ya son casi 2 meses que aquí estamos esperando a que nos llamen, nosotros somos pacientes por que queremos una mejor oportunidad de vida por eso estamos aquí".

Otros dijeron que ya de plano no les están permitiendo que vengan más, por eso el grupo ya no se ha visto incrementado, y ese mensaje también les están diciendo a sus familiares, de hecho Tamaulipas ya no será pasada de migrantes.

TURISTAS. Ahora se pueden desplazar sin problema alguno de que puedan pisar a un migrante.