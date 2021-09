Cabalga Bernal contento a la aventura con western de Amazon

"Me siento muy feliz, me quitaron un Joaquín (su personaje en la serie Monarca) y me dieron otro, pero además una hora después, eso está increíble, a una hora de diferencia entre que me enteré que ya no había tercera temporada y en que me enteré que me había quedado en esta.

Noticias relacionadas - Arranca serie hecha en México

"La verdad es que no puedo hablar mucho, pero puedo decir que es un proyecto muy ambicioso y hermoso, ya llevamos un ratito filmando", adelantó Bernal a Gente vía telefónica.

"Estamos ahorita en rodaje hasta finales de octubre, es un proyecto muy ambicioso que me encanta, me apasiona mucho y nos tiene muy emocionados", añadió Pablos. Fuentes relacionadas con la producción señalaron que debido a que es una iniciativa en español punta de lanza de la plataforma que se estrenará globalmente el próximo año no se está escatimando en su realización.

Precisamente en estos tiempos uno de los géneros más caros para filmar es el western, dado que requiere de muchos caballos entrenados, jinetes, entrenadores, veterinarios, maestros armeros, dobles y una infrestructura en sets y unidades móviles para grabar en lugares despoblados y sin servicios. "Se trata de un producto muy cuidado, muy de entretenimiento con el que se busca demostrar que Amazon cree en México.

Ahora en el mundo está el western teniendo un resurgimiento muy importante, la muestra es que en algunos festivales internacionales hay unos cuantos", destacó un creativo que pidió no ser citado. La trama se centra en el antihéroe Joaquín Murrieta (Bernal), quien consciente de las injusticias contra los latinos de parte de explotadores, decide hacer justicia de propia mano.

En el camino se encontrará con Joaquín Carrillo (Speitzer), con quien tendrá que unir fuerzas para enfrentar a un enemigo en común, Harry Love (Steve Wilcox). En la película La Leyenda de la Máscara, precisamente Antonio Banderas interpreta a uno de los hermanos Murrieta (Alejandro), quien enfrenta al malvado Love (Matt Lestcher). "También el personaje se merece su serie, es la primera leyenda del primer héroe mexicano y me tocó que cayera en mis hombros, entonces siento una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo me siento muy contento, agradecido y muy cobijado porque estoy rodeado de puro talento enorme", destacó Bernal, de 53 años.

En el show, creado por Diego Ramírez Schrempp (Falco) y Mauricio Leiva-Cock (Frontera Verde) también participan Yoshira Escárrega (Damace), Emiliano Zurita (Casey) y Becky Zhu Wu (Adela Cheng).