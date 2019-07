Buscan plantear mesas de diálogo con gobierno de Veracruz

XALAPA, Ver.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso la realización del Acuerdo Veracruz para la Gobernabilidad y el Desarrollo que busca la instalación de mesas de diálogo con diversos sectores y el gobierno estatal.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, informó que este miércoles se lanzará la convocatoria para elaborar el Acuerdo Veracruz para la Gobernabilidad y el Desarrollo.

"Hoy lo que le debe importar al gobierno de Veracruz es que los ciudadanos que le dieron la confianza para que gobierne, puedan ser escuchados y atendidos, porque no sólo es escuchar, es atender", demandó.

A través de la convocatoria se busca impulsar la realización de mesas de trabajo en las que se analizarán 10 puntos: seguridad, desarrollo económico, gobernabilidad, salud, desarrollo agropecuario, medio ambiente, educación y tecnología, infraestructura, turismo, cultura y tradiciones.

"Lo que estamos buscando es hacer un acuerdo en donde todas las instancias y todos los actores sociales y políticos del Estado puedan plantear sus puntos de vista. Vemos que hay una visión obtusa no en el sentido peyorativo, sino que está sesgada a una parte de la administración", expresó.

En conferencia de prensa, detalló que durante los recorridos por 69 municipios que ha realizado, y a través de reuniones con diferentes sectores, queda clara la necesidad de darle voz a la sociedad y que lamentablemente nadie escucha.

Indicó que se ha planteado la posibilidad de formar un grupo que esté compuesto con representantes de todos los sectores para incluir todas las decisiones y aclaró, que éste no es un tema únicamente del interés del PRI de Veracruz, pero que "sí debe ser del interés de los veracruzanos".

Recordó que desde hace varias semanas el PRI propuso la creación de una mesa de gobernabilidad derivado de la problemática de inseguridad que priva en la entidad.

Ramírez Marín mencionó que después de analizar el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y recorrer las 10 regiones en que está dividido el estado, de acuerdo a dicho documento, saben que no están incluidas muchas de las acciones que la sociedad demanda.

"Quiero dejar claro que esta propuesta no es un contrapeso a las políticas emanadas de las administraciones tanto federal como estatal, así como no representa los intereses exclusivamente del partido del cual soy dirigente", indicó.

Puntualizó que tras lanzar la convocatoria, esperarán 30 días para tener una noción general de los planteamientos de la sociedad y hacerlos llegar al Congreso del Estado.