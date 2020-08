Buscan erradicar los embarazos en niñas

Ciudad de México.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) será reorientada para lograr la meta de reducir en 50 por ciento el embarazo de mujeres entre 15 y 19 años y erradicarlo en niñas de 14 años o menos en 2030.

Así lo informó la Secretaría de Gobernación (Segob), quien encabezó la Reunión de Planeación Estratégica para fortalecer la Enapea.

La secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez, informó que, tras la evaluación que hicieron especialistas del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina (Eurosocial), se decidió reorientar la estrategia para que sea más concisa, articulada y eficiente.

“Este replanteamiento se pondrá en marcha una segunda fase de la Enapea en municipios de las 32 entidades federativas, con la finalidad de acelerar el logro de los objetivos al considerar el contexto de la nueva transformación del País y de los efectos de la pandemia por coronavirus Covid-19 en la vida de niñas y adolescentes”, refirió la Segob.

La Estrategia, detalló, tendrá un fortalecimiento de la coordinación ejecutiva para que, a través de los programas de becas y ayudas sociales destinados a los jóvenes, se les proporcione información y se pueda dar atención diferenciada a las menores de 14 años y adolescentes de 15 a 19.

“(Además) se fortalecerá la educación integral en sexualidad y la difusión de temas clave como participación masculina en la prevención del embarazo en adolescentes, así como de violencia de género y sexual, además de consumo de alcohol y otras sustancias”, indicó la Segob.

En la reunión estuvieron presentes Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres y secretaria técnica del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea), y Patricia Uribe, secretaria ejecutiva del mismo instituto, quien se refirió a la violencia sexual que sufren niñas y adolescentes.

“Tenemos que intervenir para propiciarlo, para que niñas no sean vendidas y no se envíe la señal que pueden seguir siendo violadas. En general, ellas no decidieron, no acudieron ni dijeron con quién tener relaciones sexuales; debemos anticiparnos y evitar que sucedan estas situaciones, que los protocolos no sólo sean para atender a las chicas cuando ya están embarazadas”, indicó.