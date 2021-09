Buscan Batocletti y Medina ser profesionales

Se trata de los juveniles del Monterrey, Luka Nahuel Ayala Batocletti y Roberto Medina Letayf.

El primero es nieto del legendario Osvaldo Batocletti, ex jugador y ex entrenador de Tigres, e hijo del ex jugador de Tigres, Atlas e incluso del mismo Monterrey en Copa Libertadores 1999, Lucas Ayala y de Gabriela Batocletti, aficionada felina y analista de futbol, así como también ya con carnet de directora técnica.

Por su parte el otro juvenil Rayado es hijo de Roberto Medina, actual entrenador de Tigres Femenil, aunque también ex jugador de Monterrey en los años 90.

A Luka lo descubrieron en una visoría, cuenta Gabriela, y desde que su abuelito estaba vivo, hubo un apoyo para portar los colores del equipo albiazul, así como también de su papá Lucas Ayala, quien fue felino entre el 2007 al 2010

"Con ese apellido no tiene para donde correrse, pero gracias a Dios lo porta con mucho orgullo, ambos apellidos los porta con mucho orgullo, (Batocletti Ayala)", comentó Gaby, quien recordó unas palabras de su padre a su hijo de 16 años.

"Él le decía literal: ´A mi me vale donde juegues, a mi me importa que te vea feliz, que juegas el deporte que tanto amé yo y para mí es un orgullo que tu si el día de mañana llegas a ser profesional, pues tu estés haciendo tu propio camino".

Por su parte, Medina explicó que su hijo de 15 años se hizo rayado desde pequeño cuando entró a una escuelita del club albiazul y luego fue seleccionado por Rayados.

"Pues esta parte de profesionalismo, ahora así nos tocó, él está haciendo sus pininos solito, teniendo sus propios logros, y bueno, pues esperemos que pueda hacer una carrera larga", dijo Medina.

"Todos los días de mis vivencias trato de aconsejarle lo que es mejor, trato de seguirlo orientando, educando en las necesidades que demanda el profesionalismo la parte competitiva ya del alto rendimiento y bueno, ya nos tocará pelearnos cuando haya Clásicos".

Ambos mediocampistas, Ayala ofensivo y Medina, defensivo, continúan, aún alejados de la polémica que puede causar la causa que defendieron o defienden sus familiares, su preparación para llegar a primera División con Rayados.