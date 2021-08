Busca Yildirim ser primer turco campeón mundial

El peleador de 29 años de edad nacido en Sivas, una ciudad al centro de Turquía con menos de 300 mil habitantes, admite que ahí el boxeo no es una prioridad... tampoco lo es en el resto del país que se extiende por Europa oriental y Asia occidental.

Noticia Relacionada Encarece el costo por Covid a un ritmo de 50 mdd: AMIS

Comenzó a los 13 años en el pugilismo y poco a poco se ha ido ganando el respeto. Tiene un sueño: ser el primer campeón mundial de boxeo turco de los cuatro organismos más importantes del orbe.

Y la oportunidad de cumplir su anhelo ya llegó, pues intentará arrebatarle al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez los cetros Supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo (CMB), este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Mi padre es taxista y sin el boxeo, no sé, ¿tal vez yo habría sido taxista?", comentó Avni en una entrevista con el sitio web Boxing Social.

"No sé qué habría pasado si no estuviera en el boxeo, pero lo que sé es que amo el boxeo desde los 13 años, y todo mi vida he luchado por ser mejor, y salir adelante; ni pude vivir una infancia normal".

El pugilismo en Turquía es un deporte poco apoyado. En el plano amateur sí han logrado medallas olímpicas, pero en el profesional no hay brillo.

"El boxeo en Turquía depende de la gente que lo practica. Si alguien tiene éxito entonces las personas lo seguirán. Ahora puedo ser el primer hombre que puede ganar un campeonato mundial en la historia del país", expresó.

"Mr. Robot" Yildirim buscó clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero no pudo ir y decidió meterse al boxeo profesional.