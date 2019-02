Busca su sello personal

Ciudad de México.

Cantar y actuar interpretando a Luis Miguel durante su niñez e inicios artísticos en la serie biográfica del artista, le abrió la puerta a la fama a Izan Llunas, pero hoy prefiere enfocar su talento totalmente en la música.

Desde su debut como actor en la emisión de Netflix estrenada en 2018, llamó la atención por su parecido físico y vocal con "El Sol".

Por eso, luego de que su padre, Marcos Llunas y su abuelo, Dyango, han triunfado en la música, Izan, de 14 años, planea el lanzamiento de su primer disco.

"Siempre he querido ser cantante, desde pequeño. Me gustaría más ser cantante que actor porque eso es lo que mueve mi corazón. Si tuviese que elegir algún estilo, sin duda sería el pop, porque ahora el que se escucha más es el urbano. Me gusta, pero a veces siento que no dice mucho. Yo quiero cambiar y hacer algo más fuerte", dijo el cantante.

INFUIDO POR LUIS MIGUEL

A pesar de admirar a Luis Miguel, el español, originario de Ibiza, se identifica más con la propuesta de otros artistas como Justin Timberlake o Bruno Mars.

"Luis Miguel también ha influido mucho en mi pero me veo más como un Bruno Mars. Escucho sus canciones en el coche y quedo impresionado cada vez que lo hago. Me gustaría ser más como él, pues tiene un estilo propio, no canta urbano, ni pop, él canta con otro ritmo, como más funk y eso me agrada mucho porque casi no se hace ahora", expresó.

Aunque no sabe si podrá participar en la segunda temporada de "Luis Miguel la Serie", Izan espera obtener varios reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Disco de Oro que le otorgó Sony Music ayer por haber vendido 30 mil copias del soundtrack.

"Me gustaría llegar a ser tan grande como Luis Miguel. Así, un artista muy reconocido y querido. Espero que a la gente le gusten mis canciones y si es así, que las baile. Yo quiero que pasen un buen momento cuando me escuchen y canten conmigo", dijo.

Mientras tanto, el artista se prepara para ofrecer conciertos en el país, al que pretende mudarse durante este año.