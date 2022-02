Busca Monterra 667 mdd de compensación por Tuxpan

Monterra Energy, propiedad de KKR & Co., anunció que tiene la intención de demandar a México para recuperar el valor de su terminal de almacenamiento de combustible en Tuxpan, cuya instalación fue cerrada por el gobierno mexicano el 14 de septiembre y no se le ha permitido operar desde entonces, destacó The Wall Street Journal.

En la columna Las Américas de Mary Anastasia O'Grady, el diario dijo que según una notificación enviada a la Secretaría de Economía, los inversionistas de Monterra buscan 667 millones de dólares en compensación, más intereses y costas legales.