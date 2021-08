Busca equipo en el Pacífico

La directiva jalisciense se habría comunicado la semana pasada con el cerrador mexicano para definir su plan de trabajo para la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico y la respuesta que recibieron fue más allá de un "no".

Si de plano decide no venir, no va a jugar, pero de que vaya a salir de Charros, saldría si hacemos un buen cambio con otro equipo". Carlos Valenzuela, Socio de Charros

La directiva jalisciense se habría comunicado la semana pasada con el cerrador mexicano para definir su plan de trabajo para la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico y la respuesta que recibieron fue más allá de un "no".

"Roberto Osuna nos pidió que lo cambiáramos, no quiere estar en Charros, quiere que lo movamos y está disponible para el equipo que lo quiera y quiera hacer una negociación. Es una determinación de él", reveló Ray Padilla, director deportivo del club albiazul, a Grupo REFORMA.

El taponero sinaloense, que se perfilaba para ser el mexicano con más salvamentos en Grandes Ligas, reportó con el equipo tapatío en octubre del año pasado, pero no jugó porque se dijo que se sometió a una rehabilitación en su brazo derecho para buscar un contrato en las Mayores, pero al terminar la campaña anterior, aclaró en video junto a Salvador Quirarte que no subió a la loma en apoyo al ex presidente del Consejo de Administración.

"Si él decide por algo, por alguna circunstancia, que sabemos por dónde viene, que es esta otra persona (Salvador Quirarte), si él decide no venir, pues no va a jugar y con ningún equipo", aseguró Carlos Valenzuela, quien encabeza a los Socios Mayoritarios de Charros.

"Me enteré de un rumor porque le habló a otro equipo que si podían cambiarlo (para) allá, a (Los) Mochis, que él vive en Mochis, pero (Cañeros) Mochis no lo quiere".

"Creo que pasó todo esto porque teníamos a su hermano Pedro y lo dejamos libre, a lo mejor él se molestó. Cuando vino la temporada pasada, Alex, su hermano, estuvo con el equipo y un día que lo bajamos del roster nos hizo un ´panchote´, creo que por ahí viene también".

Aunque todo parece perdido, a Charros todavía le queda una última ficha por jugar y esa sería que Armando Navarro, otro de los socios, hable con Roberto Osuna.

"Armando cree que él puede hablar con él (Osuna) y darle la tranquilidad", señaló Valenzuela.