Busca el ´Canelo´ silenciar a Plant

"Como dicen por ahí: ´perro que ladra no muerde´, y yo la verdad es que no ladro mucho, pero sí muerdo y ya lo han visto. El que está hablando mucho es él, pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre". ´CANELO´ ÁLVAREZ, CAMPEÓN MEXICANO.

Saúl "Canelo" Álvarez quiere "corresponder" contundentemente a un Caleb Plant que ha andado de hablador.

En realidad quisiera "arrancarle la cabeza", pero quiere hacerlo con mucha inteligencia el 6 de noviembre.

Álvarez reveló que anda motivado con su regreso al ring. Vuelve a Las Vegas, al Hotel MGM Grand & Casino -la última vez que peleó ahí fue en noviembre de 2019-, para buscar el cuarto cinturón que le falta para ser el campeón mundial absoluto de peso Supermediano,

El tapatío tiene los títulos del CMB, AMB y OMB, y va por el de la FIB en poder del estadounidense.

"La verdad es que mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia, durante todos estos años he aprendido y la experiencia es la que me da esa paciencia y esa manera de hacer las cosas. Obviamente estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha inteligencia", dijo el tapatío ayer en una conferencia virtual organizada por el CMB.