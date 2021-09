Bukele se autodenomina "Dictador de El Salvador" en Twitter

SAN SALVADOR — Bukele, que en el pasado ya había puesto en su perfil la foto de la película "Dictador", sorprendió a sus 2,9 millones de seguidores en Twitter en medio de señalamientos de la oposición, grupos de la sociedad civil y organismos internacionales que lo acusan de atentar contra la independencia de poderes en la nación centroamericana.

"Cambiar su perfil de Twitter para autodenominarse dictador de El Salvador es una conducta muy infantil del presidente de la república a la cual no creo que le debemos de dar mucha importancia. Muestra una profunda ignorancia y desprecio hacia nuestra historia sobre todo en el mes de nuestro bicentenario" de la independencia, dijo a The Associated Press el diputado Johnny Wright Sol, del partido Nuestro Tiempo.