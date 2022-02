Buen provecho... Monreal y Bedolla con PAN y PRD

La comida entre morenistas y los dirigentes panista y perredista fue el viernes pasado, en Morelia, durante el aniversario de la agencia de noticias Quadratín.

También estuvieron en la mesa, Adriana Hernández, coordinadora de diputados locales del PRI, y Alfonso Martínez, Alcalde de Morelia por la coalición PAN-PRD.

Monreal acudió a Morelia, donde apareció con el senador Cristóbal Arias, quien en la elección de 2021 por la Gubernatura se presentó como candidato de Fuerza por México, y habló de su momento en Morena y de que, "por la buena", ganaría una interna presidencial.

"No me iré (de Morena). Soy militante y fundador. Solo pienso distinto (respecto a diversos actores del partido). Si hay reglas claras no tengo por qué irme. Si es limpio no tengo por qué irme. No quiero adelantarme a los hechos", manifestó.