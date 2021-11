BTS listo para concierto en vivo en Los Ángeles

Las presentaciones serán este sábado 27 y domingo 28 de noviembre; además del 1 y 2 de diciembre y desde horas antes su fandom ya los ha colocado como tendencia a nivel mundial.

Y no es para menos, ya que ARMY, como es denominado a su grupo de fanáticos, no se reunían con ellos desde la gira de 2019 denominada Love Yourself: Speak Yourself.