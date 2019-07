Bromea sobre la renuncia de Lomelí

Villamar, Mich.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador evadió con una broma el tema de la renuncia de Carlos Lomelí como delegado en Jalisco.

¿Qué viene después de la renuncia de Carlos Lomelí?, se le preguntó al final de un evento.

"A lo mejor el fin del mundo", dijo el Mandatario federal antes de reírse.

López Obrador dijo que el lunes hablaría del tema.

El superdelegado renunció anteayer al cargo tras acusaciones de conflicto de interés por contratos que ha obtenido con Gobiernos estatales y el federal.

"Hoy tomo distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en Jalisco", escribió en su cuenta de Twitter.

Antes de la renuncia, López Obrador había calificado las denuncias contra Lomelí como "politiquería".

CELEBRA COPARMEX

La renuncia del superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, es una buena noticia para el País, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex.

De Hoyos detalló en su cuenta de Twitter que Lomelí era el ejemplo de los riesgos del conflicto de intereses que existen en el Gobierno de México.

"La renuncia de @DrCarlosLomeli es una buena noticia para México. Era un ejemplo de los riesgos del conflicto de interés en el @GobiernoMX. Reconozco a @MXvsCORRUPCION que lo documentó. Lamento que @lopezobrador_ no decretase el cese inmediato y que la @FGRMexico siga sin actuar", escribió.

QUE INVESTIGUEN

Tras la salida de Carlos Lomelí como delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno, el Gobernador Enrique Alfaro hizo un llamado para que tengan continuidad las investigaciones que lo involucran.

"Espero que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, que una simple renuncia no genere perdón y olvido en los temas que se puedan acreditar y si hay algún acto indebido, sea quien sea la persona involucrada, ojalá pague las consecuencias de sus actos", dijo.

El Ejecutivo evitó dar más declaraciones respecto a su relación con quien fue su rival en el proceso electoral de 2018 y la guerra de acusaciones que hubo entre los dos.

"No quisiera yo opinar (...) En la parte que tiene que ver con su responsabilidad, creo que les consta que durante todo lo que va del Gobierno creo que yo no he hecho ningún comentario al respecto", expresó el titular del Ejecutivo, asegurando que mantendrá coordinación y comunicación cordial con quien quede en su lugar.