Britney Spears asegura que sus fans le han salvado la vida

MOVIMIENTO PRESENTE

La intérprete de "Everytime" también agradeció que el movimiento #FreeBritney tuviera tanto impacto para visibilizar lo que estaba viviendo.

"Mi voz fue ahogada durante mucho tiempo, (pero) ustedes han sensibilizado al público".

En el mensaje de dos minutos, que compartió el martes por la noche, dijo estar "feliz" de recuperar las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como comprar velas.

"No estoy aquí para ser una víctima. Estoy aquí para defender a personas que tienen discapacidades reales, enfermedades reales. Soy una mujer fuerte, y puedo imaginar lo que el sistema le ha hecho a esta gente", explicó.

"Tengo esperanza de que mi historia tenga un impacto y hará cambiar las cosas en este sistema corrupto".

MUY VISTO

El video, que había sido visto ayer por cerca de ocho millones de personas, estuvo acompañado por una extensa descripción, en la que etiquetó a Oprah Winfrey.

"Honestamente todavía me vuela la cabeza cada día que me despierto (y pienso) cómo mi familia y la tutela fueron capaces de hacer lo que me hicieron... fue desmoralizante y degradante. Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron y por las que deberían estar todos en la cárcel... sí, incluyendo a mi madre que va a la iglesia", escribió.