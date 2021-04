Boxearán en honor a don Joel Soto

"He recibido diferentes reconocimientos y me sigue llenando de orgullo, esta fue una idea de mis hijos, no del público ni de las autoridades, fueron mis hijos, Saúl, Joel y Gabriel y se los agradezco mucho porque siempre me han tenido admiración y respeto en lo que yo he hecho en mi carrera dentro del box, bien o mal, pero dentro de mis posibilidades siempre he buscado dar lo mejor de mi y ahora que ellos son personas adultas pues se unen para reconocerme", comentó Don Joel.

En el torneo participarán peleadores de Altamira, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Nuevo Laredo, Camargo, Díaz Ordaz, Valle de Texas y por supuesto los mejores gimnasios de esta ciudad. Se espera un gran nivel de box pero sobre todo combates parejos ya que abrirán dos categorías.

"Hay dos niveles, principiantes y muchachos que ya tienen medallas a nivel estatal y nacional, entonces vamos a ver dos tipos de boxeo, si entran puros campeones con más fogueo contra los principiantes pues sería muy disparejo, entonces vamos a hacer algo equilibrado donde todos puedan aspirar a llevarse el cinturón", explicó.

Por lo pronto el encordado está listo para recibir a los primeros pugilistas este sábado en punto de las 17:00 horas.