Bottas se lleva una pole de 6 milésimas en Silverstone

Guadalajara, México.

Con una diferencia de apenas seis milésimas de segundo, Valtteri Bottas le arrebató la Pole Position a su compañero y piloto local Lewis Hamilton, quien buscaba ser el primero ante su gente en la arrancada del domingo para el Gran Premio de Inglaterra.

El finlandés logró una vuelta de 1:25.093, mientras que el campeón del mundo hizo una de 1:25.099 para una mínima diferencia en el cronómetro entre los dos pilotos de la escudería alemana.



Bottas consiguió así su cuarta Pole del año, mientras que la escudería Mercedes sumó ya la 128 de su trayectoria en la Fórmula Uno.



El monegasco Charles Leclerc, quien había sido el piloto más rápido en la tercera sesión de prácticas libres, abrirá la segunda línea de salida en la parrilla.



El Ferrari partirá en tercero seguido del Red Bull de Max Verstappen que partirá en cuarto lugar.



El francés Pierre Gasly sorprendió con el otro Red Bull al calificar en quinto puesto, por delante del ex campeón Sebastian Vettel, quien no lució tan competitivo para los pilotos de punta con su Ferrari, al reportar un problema con el DRS en la Q1.



Aún así el dominio de Bottas fue constante durante la jornada de este sábado, casi siempre por delante de su compañero, en esa lucha interna entre los dos pilotos de Mercedes.



Daniel Ricciardo con el Renault se calificó en octavo sitio, mientras que Lando Norris fue el mejor de los dos McLaren al lograr la octava posición en la parrilla. Su compañero Carlos Sainz no corrió la misma suerte y no pudo superar la Q2, por lo que saldrá en el cajón 13 para la carrera de este domingo.



La revelación fue Alexander Albon, ya que el tailandés se coló de milagro a la Q3 y al final logró meter al Toro Rosso al noveno sitio en la parrilla, por delante del alemán Nico Hulkenberg de Renault.



Las escuderías que se quedaron al margen del Top 10 fueron Alfa Romeo, Racing Point, Haas y Williams, esta última como ya es habitual en cada carrera.