Bloquean trabajadores el acceso a ISSSTE de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadoras de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE bloquearon el acceso a esa institución debido a la falta de insumos para atender posibles casos de Coronavirus, por lo que demandaron al director de la CMF, Mario Alfredo López Velazco, las medidas de seguridad necesarias para poder realizar su labor sin peligro.

"Tenemos la obligación de protegerlos y no los podemos proteger si no estamos sanos nosotros, primero tenemos que cuidarnos los médicos, todo el equipo de enfermería", dijo la delegada sindical de la CMF-ISSSTE, Florida Hernández Dávila, a un grupo de derechohabientes quienes demandaban atención, "las delegaciones estatales del ISSSTE tienen la indicación presidencial de dotarnos de todos los insumos necesarios para poder trabajar y darles la protección tanto a los derechohabientes como a los trabajadores, y si no lo han hecho tenemos derecho a exigirlo".

La Delegación regional del ISSSTE en Tamaulipas dio a conocer que esta misma tarde habían sido surtidos insumos como cubrebocas, gel antibacterial, guantes y batas por lo que las actividades en áreas como farmacia y en consulta familiar se reanudaron con normalidad; no obstante, durante la última semana se han registrado situaciones similares en hospitales del ISSSTE en Reynosa y Matamoros.