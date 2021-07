Bloquean el libramiento Emilio Portes Gil; piden servicio de agua potable

Cd. Victoria, Tam.- Vecinos de las colonias Tomás Yarrington y la Bethel, quienes se manifestaron este viernes bloqueando la circulación de un tramo del libramiento Emilio Portes Gil en demanda del servicio de agua potable, retiraron el bloqueo el cual duró alrededor de una hora y media luego de acordar con funcionarios de COMAPA tener solución a su problema en los próximos días.

"El tanque que está reventado es el que surte al tanque estacionario de arriba y no han arreglado nada, ya me cansé de llamar al número de oficina y no han arreglado nada, al 073, y me comunican a la misma persona con la que estoy hablando y ya hasta me da pena hablarle", dijo uno de los manifestantes el cual agregó que además se cuenta con tuberías rotas y válvulas cerradas en aquel sector lo cual afectaría hasta unas 400 familias.