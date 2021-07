Bloqueada por Nodal

La ex integrante de Acapulco Shore reveló en Twitter que al enterarse del compromiso del cantante sonorense y Belinda quiso ir a felicitarlos y se dio cuenta que no podía ver la cuenta del joven de 22 años.

“No me había dado cuenta que Nodal me tenía bloqueada. Yo iba de chismosa a sus fotos para darle like y pum, bloqueada”, posteó.

La también participante de Guerreros 2020 recordó que, cuando la relación de “Nodeli”, cómo se le conoce en redes a la pareja de cantantes, ella hizo un comentario despectivo sobre el de Sonora.

“Sólo recuerdo que un día, cuando empezó con la bebeshita Beli, le puse inventado. No recuerdo otra cosa”, agregó.