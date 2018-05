´Blindan´ información por la veda electoral

Río Bravo, Tam.- Y mientras el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) antes (Corett) como dependencia federal bajó las cortinas de acceso a la información a los medios de comunicación por veda electoral, se mantiene paralizado el programa de regularización de colonias previo a la escrituración como en la del Carmen, Niños Héroes y Francisco I. Madero.

En las instalaciones de la dependencia federal, ante la falta de recursos cuando menos para presentar una mejor imagen en cuanto a la fachada, se localizan en lo que alguna vez fue el penal a un costado de lo que en su momento fue un módulo de atención de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Personas que realizaron algunos pagos relativos a la regularización de terrenos o bien para su escrituración, manifestaron al reportero que no se explican como es de que ya pagado el costo se las están haciendo largas, y que saben que no es cosa de quienes se encuentran atendiendo las oficinas sino directamente del INSUS en el plano federal, de ahí que las mujeres que atienden en ocasiones ya no hayan ni que decirles.

Hasta pasados los comicios electorales dijeron estarán proporcionando información a los medios de comunicación, ya que les dieron órdenes de no hablar ni una sola palabra con la prensa.

Quedarán entonces pendientes casos como el de la colonia Francisco I. Madero en donde son en promedio 220 lotes, y se tiene fácilmente más de año y medio en compás de espera.