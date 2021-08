Blinda su contrato

"Aquaman and the Lost Kingdom", la segunda entrega del superhéroe interpretado por Jason Momoa, se encuentra actualmente en producción y, ante la inestable situación del mercado cinematográfico, el artista no ha esperado a concluir la película, para salvaguardar sus intereses en caso de un estreno simultáneo en cines y en streaming.

The Hollywood Reporter ha hecho público que el responsable de encarnar a Arthur Curry para DC ha renegociado su contrato con el estudio de cara a un posible estreno de la cinta a través de streaming.