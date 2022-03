Beto Cuevas quiere poder malcriar a sus nietos

El cantante chileno tiene dos hijos, Martina de 32 años, quien recientemente se comprometió y Diego, de 28; ambos ya son independientes, cada quien en su casa y, a pesar que ninguno tiene planes de darle nietos, el intérprete ya sueña con algún día vivir dicha experiencia.

QUIERE NIETOS

"Estoy abierto al amor siempre, pero estoy principalmente preparado para malcriar nietos, no los tengo todavía porque (mis hijos) no han empezado esa producción, pero estoy completamente preparado y dispuesto a malcriarlos, que además es una gran ventaja porque cuando los tienes, los consientes, les das regalos, luego se los llevan sus papás y ellos se encargan de lo demás", afirmó Cuevas en entrevista.

El ex integrante de La Ley recordó hace algunos años, cuando él tenía la responsabilidad de criar y ver crecer a sus hijos; no fueron momentos fáciles ya que, por su trabajo se veía obligado a viajar constantemente, lo que lo alejó de momentos importantes.

RECLAMAN AUSENCIA

"Por supuesto (que sus hijos le reclamaron su ausencia), pero ya mis hijos son grandes, hemos tenido pláticas, me dicen: ´sí, pero tú no estuviste acá´, entonces ahí tienes la oportunidad de explicarles cuál era el contexto histórico y por qué no estaba, no es que no quisiera, sino que tenía que trabajar en mi carrera.

"Eso, a su vez, se vería reflejado en un beneficio también para ellos, pero tampoco los culpo por eso porque yo decidí ser cantante y tuve la suerte de que le gustó al público como yo cantaba y lo que yo escribía, eso me dio mucho trabajo", comentó.

Cuevas cuenta con casi dos décadas de carrera en solitario y casi cuatro involucrado en la música, incluyendo su participación con el grupo La Ley.

TIENE SU SELLO

Su interés por defender su propuesta ante los nuevos géneros y disqueras, que eran las que le sugerían ser alguien que no es sólo por encajar, lo llevaron a crear su propio sello discográfico Blackelbow Music, con el que siente mucha más libertad a la hora de trabajar.

"Me siento completamente libre porque no tengo que recibir la luz verde de alguien que quizá ni siquiera se dedica a la música, la principal ventaja es que soy dueño de mis producciones.

"Me siento bien, no tengo ningún resentimiento acerca del pasado y todo lo que viví y con la gente que trabajé, eso me ayudó a formarme como artista", compartió.

TEATRO Y SHOWS

El también actor adelantó que se tiene planeada una función del musical Jesucristo Súper Estrella en el Auditorio Nacional para este año, pero aún no hay fecha.

Sigue dando shows en donde recorre toda su discografía.

"Estoy ofreciendo canciones nuevas y es básicamente demostrar quien yo soy musicalmente desde todo mi pasado, con canciones de La Ley y canciones como solista. Es básicamente una celebración de la vida a través de la música", sostuvo.