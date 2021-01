Benefician lluvias sector campesino

Valle Hermoso, Tam.- Productores del campo se verán beneficiados con la lluvia que desde el pasado sábado y ayer domingo se dejó sentir en la región, misma que habían estado esperando desde hace más de tres meses.

Joel Romo Martinez, productor del campo en el área del sur de esta ciudad, dijo ayer por la mañana, que aunque no fue mucha el agua que ha caído, beneficiara si duda al próximo ciclo agrícola.

Expresó que la mayoría de los agricultores no habían regado sus tierras pues dijo no hay suficiente agua, o no les ha llegado el agua para llevar a cabo ese procedimiento.

La próxima producción de granos como el sorgo y el maíz, se mantenían en peligro pero con las lluvias de este fin de semana, un aliento de esperanza llegó para quienes trabajan las tierras.

Hasta ayer por la mañana, se sabía que eran menos de dos pulgadas de agua lo que había caído en esa lluvia ligera pero constante que se sintió la mayor parte del sábado y que amaneció ayer domingo.