Benedict Cumberbach: Más allá de ´Dr. Strange´

1. "12 Years a Slave" (12 años esclavo, 2013)

La cinta ganadora del Oscar a mejor película en el 2013, contó con la participación de Chiwetel Ejiofor como "Solomon Northup", Michael Fassbender como "Edwin Epps", Lupita Nyong´o como "Patsey", Brad Pitt como "Samuel Bass" y Benedict Cumberbatch como "William Ford". Si bien, el actor inglés no fue el protagonista, formó parte del elenco de la cinta aclamada por la crítica.

2. "The Fifth Estate" ("El quinto poder", 2013)

Basado en el escándalo de WikiLeaks, Benedict interpreta a Julian Assange, quien se reúne con el periodista Daniel Domscheit-Berg, que personificó Daniel Brühl, y ambos emprenden la tarea de divulgar información relacionada con Sarah Palín, la cienciología y los miembros del Partido Nacional Británico. Como dato curioso, Brüel también es un actor que ha pertenecido al universo Marvel, al interpretar a "Helmut Zemo" en "Capitán América: Civil War" (2016) y en la serie "Falcon y el soldado del invierno" (2021).

3. "The Imitation Game" ("El código enigma", 2014)

Esta película cuenta la historia del matemático Alan Turing (interpretado por Cumberbach), quien fue el encargado de diseñar una computadora que descifró los códigos de la máquina Enigma, utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

4. "The Current War" ("Una guerra brillante", 2019)

En esta producción estadounidense, Cumberbach interpreta al inventor Thomas Alva Edison, y cómo emprende la lucha por la energía eléctrica contra el magnate George Westinghouse, personificada por Michael Shannon. En esta cinta histórica, también aparece Tom Holland, en el papel de Samuel Insull, asistente personal de Edison.

5. "The Courier" ("El espía inglés", 2020)

Benedict Cumberbach interpreta a "Greville Wynne", un empresario inglés que se ve envuelto en una red de espionaje en plena Guerra Fría. La cinta está basada en hechos reales.

6. "The Power of the Dog" ("El poder del perro", 2021)

Producida para la plataforma Netflix, esta cinta cuenta la historia de los hermanos Phil y George Burbank. La actuación de Cumberbach dejó a muchos con la boca abierta, en parte por el sadismo que el personaje realiza sobre el hijo de su cuñada, interpretada por Kirsten Dunst.

7. "Sherlok"

La serie de televisión producida por la BBC contó no solo con la participación de Benedict en el papel del investigador más famoso de la literatura, sino también con Martin Freeman, quien personificó al inolvidable Dr. Watson. Recientemente, Cumberbach escribió en sus redes sociales que aún no hay planes para retomar el personaje que vive en Baker Street.