Ben Roethlisberger confiesa adicción al alcohol

En una conferencia virtual que se llevó a cabo el fin de semana, el quarterback de los Steelers, Ben Roethlisberger confesó que ha lidiado con adicciones al alcohol y a la pornografía.

Durante su participación de 15 minutos en el ManUp Pittsburgh con el exjugador Tunch Ilkin, Roethlisberger dijo "no siempre es fácil. La gente no se da cuenta todo el tiempo de que somos atletas, somos humanos. Pecamos como todos los demás".

"No soy diferente. Cometemos errores. Nos volvemos adictos a las cosas. Pecamos. Somos humanos. Creo que a veces nos ponen en este pedestal donde no podemos cometer errores. Me he quedado tan corto como cualquiera. He sido adicto al alcohol. He sido adicto a la pornografía, lo que no me convierte en el mejor esposo, el mejor padre, el mejor cristiano que puedo ser".

Roethlisberger detalló cómo se distanció de su fe cristiana durante sus años universitarios en Miami (Ohio) y permaneció lejos durante sus primeras temporadas profesionales. Fue acusado dos veces de agresión sexual y la NFL lo suspendió por seis juegos en la temporada 2010 por violar la política de conducta personal de la liga.

El ganador de dos anillos de Super Bowl está casado desde 2011.