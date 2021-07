Bayern Múnich vence 1-0 al Hertha, alcanza primer lugar en la tabla

Múnich, Alemania.

El Bayern derrotó por 1-0 al Hertha Berlín, con un gol de cabeza de Javi Martínez, con lo que club bávaro iguala provisionalmente en puntos al líder Borussia Dortmund que tiene que jugar este domingo contra el Bayer Leverkusen.



Javi Martínez marcó en el minuto 62, aprovechando un saque de esquina desde la derecha lanzado por James Rodríguez. El gol del navarro terminó definiendo un partido atascado en el que el Bayern dominó, el saque de esquina del 62 era el noveno, pero tuvo dificultades para llegar a puerta.



El Bayern hizo tres cambios con respecto al partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool. El primero, en defensa, fue forzado por enfermedad de Mats Hummels que le dio paso a Jerome Boateng.



En el centro del campo Leon Goretzka, que fue baja por lesión ante el Leverkusen, sustituyó Thiago Alcántara que empezó el partido en el banquillo y adelante Franck Ribery estuvo en la banda izquierda en lugar de Kingsley Coman.



El regreso de Goretzka era esperado pero el cambio con respecto al equipo habitual en las últimas jornada fue que el entrenador Niko Kovac eligió mantener a Javi Martínez, tras su gran partido en Liverpool, y darle una pausa a Thiago.



El partido se mostró bastante atascado, con poca llegada de parte de ambos equipos a lo largo de la primera parte.



El Bayern tenía más la pelota y no le permitía mucho al Hertha pero adelante le faltaba fluidez en las combinaciones.



Salvó un remate de Joshua Kimmich, ligeramente desviado, en el minuto 15 no hubo ocasiones claras para el Bayern en la primera parte, si se hace abstracción de un disparo de Ribery dentro del área -en fuera de juego que fue sancionado- que se estrelló contra el cuerpo del portero del Hertha, Rune Jarstein.



En la segunda parte, Kovac envió a Thiago al campo, para sustituir a Goretzka y probablemente con la intención de que salieran más ideas ofensivas del centro del campo donde en el primer tiempo James Rodríguez se había visto asfixiado por la marca del Hertha.

En los primeros diez minutos de la segunda parte el cambio pareció surtir efecto y Thiago, ante todo, le puso velocidad a la circulación de la pelota con lo que se aumentó la presión.



En el minuto 49 Robert Lewqndowski, a centro de Serge Gnabry, tuvo una buena ocasión. Sin embargo, en el 55 fue el Hertha el equipo que estuvo cerca de marcar cuando Kimmich sacó de la raya de gol un disparo de David Selke que ya había superado a Manuel Neuer.



Tras el gol, el Bayern jugó con más tranquilidad y lo único que amarga un poco la victoria es que Coman, que estuvo tan sólo nueve minutos en el campo tras sustituir a Ribery en el 58, salió con una lesión todavía no comunicada.



Los últimos cinco minutos el Hertha tuvo que jugarlos con diez hombres por expulsión de Rekik.



El Borussia Mönchengladbach, tercer clasificado, cayó en casa por 0-3 ante el Wolfsburgo con lo que perdió posibilidades de terciar en la lucha por el título.



La goleada de la tarde la protagonizó el Friburgo que derrotó por 5-1 al Augsburgo.



En el otro partido del primer turno de la tarde el Maguncia derrotó al Schalke por 3-0.