Batallan aficionados para ingresar al Abierto Mexicano

"Lo que pasa que desde ayer nos dijeron que las pruebas las empezaban a hacer a las 10 de la mañana para poder acceder y hoy llegamos a las 10 de la mañana y nos dijeron que hasta a la una pero van a abrir la puerta para que cada quien haga lo que tenga que hacer.

"Ya no hay orden, ya no hay fila, y sabemos que ellos son empleados, pero nadie nos viene a dar la cara, una gente si se forma, otra no, el Estadio no está terminado, mucha desorganización y luego el Covid-19, es una burla", explicó Berenice Bermúdez, quien desde las 10 de la mañana ha pedido indicaciones indicaciones la puerta principal.

La desesperación de los presentes fue creciendo conforme pasaban los minutos. Una sola fila para prueba Covid-19, para comprar boletos, así como para recibir la pulsera de acceso, causó confusión.

"Yo llegué a las 5 de la mañana, vengo desde Morelia y se hizo una sola fila pero como siempre en México llegan gentes que se meten y no ha salido, nadie de Mextenis que nos de la cara, a darnos información de cómo estarán las cosas, tengo 10 años viniendo al torneo y nos soy nuevo", explicó Raymundo Herrera.

La pelea continúo entre el público que deseaba entrar a como diera lugar al inmueble deportivo. Pese a que el personal de seguridad intentó establecer el orden, los presentes seguían molestos.

"Soy adulto mayor y estoy en lugar de mejorar, está peor, es un desorden, no hay anda para mejorar, no le dan a uno información, la verdad que estoy decepcionado", dijo Guillermo Rodríguez.