Bancos pueden bajar comisiones sin leyes

Acapulco, Gro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que desde el Ejecutivo no se promoverá ninguna ley que regule las comisiones bancarias, pero consideró que puede atenderse la demanda de reducirlas "no con leyes, no regulando", sino mediante la competencia.

En la clausura de la 82 Convención Bancaria, dijo que no impulsará ninguna ley que regule u obligue a fijar porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos, pues "es un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir", aunque recordó que hay respeto y autonomía entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que descartó un doble discurso en ese tema.

"En esta Convención Bancaria quiero reafirmar algo que ya expresé, es un compromiso, no vamos a promover nosotros, desde el Ejecutivo, ninguna ley que regule, que obligue al cobro de comisiones, es decir que fije porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos, es un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir porque los compromisos se cumplen", afirmó.

En su primera aparición como mandatario federal en la Convención Bancaria, expuso que los cambios en comisiones se deben dar por competencia, no por regulación, por lo que los bancos tendrán que ofrecer mejores condiciones a los clientes.

Aclaró sin embargo que hay autonomía del Poder Legislativo (de donde salió la propuesta del legislador Ricardo Monreal, del partido Morena, para regular las comisiones bancarias).

"Aclaro esto para que no se piense que hay un doble discurso, no tenemos como doctrina la hipocresía, no es que el presidente dice una cosa pero los legisladores, por instrucciones del presidente, están actuando de otra manera, cada quien es responsable de sus actos", subrayó.

Señaló a los banqueros que volverá en un año a revisar la evolución de los cobros de comisiones y hará un reconocimiento al banco que más las haya bajado.

Destacó que se tiene que buscar piso parejo para todos los participantes del sistema financiero y "que no haya bancos favoritos, que no se fomente el monopolio" y haya más competencia.

Y "si se necesita, pero eso lo veríamos en el mediano plazo, otorgar más concesiones, más bancos, por qué no más bancos regionales si se requiere y si hace falta, para que haya un mejor servicio y al mismo tiempo se reduzcan los costos por comisiones", ofreció.

El mandatario federal llamó a llegar a un acuerdo, también a partir de la competencia, "para no cobrar tanto a los paisanos migrantes que envían remesas a sus familiares, que se puedan abaratar".

Por otro lado, López Obrador también aseguró a los inversionistas que se van a garantizar contratos que se suscribieron en los gobiernos anteriores, aun cuando sean inequitativos, llamados coloquialmente "leoninos"; "no actuaríamos de manera arbitraria" porque hay Estado de derecho, añadió.