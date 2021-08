'Balconea' a Mabe: querían condonación de impuestos

"De repente, ya habían entregado una cantidad y informan que ya no iba a hacer descuentos, porque no les querían condonar impuestos en el SAT. ¿Qué hicimos? 'No nos des descuento, no nos ayudes, pero no te van a condonar los impuestos'.

"Entonces les dijimos: no, cómo te vamos a condonar los impuestos, entonces no estás ayudando. Todo es ambición, todo es dinero, todo es lucro", indicó en conferencia matutina.

El Mandatario federal consideró que grandes empresas se echaron a perder y no solamente el Gobierno, pues no pagaban impuestos.

"Estas conferencias ayudan mucho, es pedagogía, se echaron a perder muchas empresas, no nada más el Gobierno. Grandes empresas no pagaban impuestos, imagínense que todos paguen impuestos, la gente más humilde, pobre, y los de arriba no pagaban, les condonan los impuestos, entonces fue un régimen de corrupción, realmente destructivo, que produjo una decadencia".