Bajan temporalmente el telón

"A fin de cuentas, seguiremos la ciencia y la ciencia dirá: ´Debes cerrar esta función´", dijo ayer la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin. "Anticipamos eso porque nos dijeron todo el tiempo que si más personas no recibían sus vacunas, llegarían nuevas variantes y nuevos casos de esas variantes. ¿Y adivina qué? Se llama ómicron".

En Broadway, "Harry Potter and the Cursed Child" canceló su matiné del miércoles, "Tina" canceló dos espectáculos el miércoles y "Hamilton" canceló todas sus funciones hasta el viernes por la noche. "Ain´t Too Proud" canceló su presentación del martes y "Freestyle Love Supreme" dos presentaciones. "Mrs. Doubtfire", que acaba de abrir y ha permanecido a oscuras desde el domingo, tenía la intención de reanudar sus funciones el jueves.

"Todavía tuvimos cinco de los 32 espectáculos con una función cancelada ayer, lo que dice que los otros 27 estaban funcionando y los protocolos funcionan", dijo St. Martin, quien señaló que muchas producciones realizan pruebas de COVID diarias a su personal.

Los shows que permanecen abiertos temen que la audiencia se mantenga alejada luego que las autoridades de salud pública advirtieron a las personas que reduzcan la socialización para ayudar a frenar la propagación del ómicron.