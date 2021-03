Bajan a Félix y AMLO dice: INE juega sucio

"¿Cómo voy yo a quedarme callado? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático", reclamó en conferencia de prensa. El Mandatario acusó que el INE se ha convertido en el "supremo poder conservador". "Ya deciden quién es candidato y quién no", acusó.

"Yo siempre voy a defender la democracia, siempre, y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses populares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia", arremetió. Ayer, en una maratónica sesión, el INE avaló decisiones de la Comisión de Fiscalización, según las cuales los morenistas no justificaron gastos de actividades previas al registro formal de su candidatura. Y en el caso de Guerrero, también fueron inhabilitados los morenistas Luis Walton, Adela Román y Pablo Amílcar Sandoval por lo que no podrían relevar a Salgado. La votación sobre los guerrerenses fue de 7 consejeros del INE a favor y 4 en contra.

En el caso de Michoacán fue de 6 a favor por 5 en contra. El INE determinó desconocer también candidaturas a alcaldes y diputados federales. Al menos 54 corresponden a morenistas de 61 casos. Otro partido que resintió sanciones fue Redes Sociales Progresistas.