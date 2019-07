Bad Bunny se retira de la música

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante de trap comentó en un video que se dedicará a enfrentar al gobierno de Roselló para sacarlo de la isla, esto debido a que la semana pasada se filtró unos mensajes en forma de chat en donde el gobernador y otros políticos intercambiaran mensajes profanos, homófobos y misóginos sobre otros de sus compañeros, sobre periodistas y famosos como Ricky Martin, a lo que a esto ya se le llamó como "RickyLeaks".



"Yo sé que la noticia está corriendo el mundo, pero no es lo mismo yo verlo con mis propios ojos y sentir tanto!!! Llegó la hora de despertar boricua!!! A mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan, no es momento de sacar ni promocionar música ni estar subiendo fotos de bote!! No puedo, mi gente me necesita y yo los necesito a ellos!! Puerto Rico, es hora de romper con el cabrón fanatismo político, de quedarnos con brazos cruzados...", escribió el cantante a lado del video donde anuncia su retiro.



Luego de una multitudinaria protesta de miles de ciudadanos y celebridades en donde estuvo el mismo Bunny, Rosselló se disculpó con el pueblo boricua asegurando que había cometido algo impropio, sin embargo la mecha ya se encendió y así lo dejó ver muy claro el cantante en otras fotos que subiera en su red social de la camarita.