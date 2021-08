Ayuda con tema

"Esta canción da un mensaje muy positivo, oportuno. Hoy somos muchos habitantes en el planeta, y hay mucho desatino, desigualdad, demasiada lucha por la libertad, hay mucha confusión, demasiada información encontrada. Si revisamos Afganistán, la pandemia, lo que sucede en Cuba , el tráfico de personas, las violaciones a los niños, las circunstancias no son fáciles, pero hay mucha ilusión, que es lo que motiva al ser humano", expresa.

Yo estoy publicando una canción que escribimos, él me la cedió, él es parte de la composición, su familia tendrá la parte que le toca a él como compositor; no hay ninguna circunstancia de permisos envueltos, yo ya informé oficialmente a la familia, así que no requiero otro tipo de autorización", Diego Verdaguer, Cantante y compositor

CANCIÓN CON JUANGA

El tema de nombre "El Sol ya salió", grabado junto al fallecido Juan Gabriel, tenía previsto su lanzamiento la semana pasada, pero se vio interrumpido hasta nuevo aviso, según palabras del propio Verdaguer, debido a que quedaron detalles por resolver de la obra con la empresa de Iván Aguilera, hijo de Juanga, y que representa el legado del maestro.

Fue hace aproximadamente nueve años que el cantante compartió el estudio de grabación con el Divo de Juárez, con quien compuso el tema, el cual no pudo finalizarse por su fallecimiento, por lo que será Amanda Miguel, esposa de Diego, la elegida para cantar las partes inconclusas que dejó Juan Gabriel.UN HOMENAJE "Más allá de que tenga éxito o no, esta canción es un símbolo del deseo personal de homenajear a Juan Gabriel. Invité a Amanda para que participara pues ella me ayudó a concluir parte de la obra musical, también va estar ella participando brevemente en el video y así mi familia y yo, junto a Juan Gabriel, queremos sembrar un granito de arena, llevar un mensaje de amor, de esperanza, ése que allá afuera, por todo lo que está sucediendo, hace tanta falta", enfatiza.

Diego aclara que, el hecho de que haya tardado mucho tiempo en publicarse la canción —el Divo de Juárez cumplió cinco años de fallecido el pasado sábado—, no tuvo que ver con la falta de permisos por parte de la familia de Juan Gabriel.