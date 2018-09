Avistan una ballena en el río Támesis

Una ballena beluga que vive en las regiones del ártico y subártico fue vista en el río Támesis en un espectáculo completamente inusual.

Expertos marítimos estiman que las recientes tormentas pudieron haber llevado al cetáceo a buscar comida en el río cuando fue localizada a la altura de East Tilbury, condado de Essex, a unos 45 kilómetros al este de Londres.

Los rescatistas de la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad Contra Animales (RSPCA por sus siglas en inglés) aconsejó a las embarcaciones mantener su distancia.

"Estamos conscientes de los reportes de una ballena -posiblemente una beluga- en el Támesis. Estamos trabajando con otras agencias para monitorear la situación y ofrecer la ayuda apropiada", externó la RSPCA.

La ballena es monitoreada desde una embarcación con un equipo especializado de rescate, mientras que un helicóptero intenta tomar imágenes aéreas.

Hasta el momento especialistas señalan que lo mejor es que la ballena beluga siga su curso ya que al parecer se está alimentando de los peces de la desembocadura del río y esperan que regrese por su cuenta al mar abierto.

Entretanto, expertos del Museo de Historia Natural mencionaron que no es posible saber si es definitivamente una ballena beluga hasta que se obtengan imágenes más nítidas.

En un breve comunicado indicaron que puede tratarse de una especie de cetáceo albino.

Las ballenas belugas se distinguen por su color blanco, son dentadas y carecen de aleta dorsal. Pueden medir entre cuatro y seis metros de longitud y viven principalmente en el ártico.

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6