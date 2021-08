Ávila se cuelga el bronce en judo

El histórico judoca mexicano, Eduardo Ávila Sánchez, conquistó la medalla de bronce, en la categoría -81 Kg, de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, tras doblegar en los últimos segundos del combate, al francés Nathan Petit, con lo que cimbró el Nippon Budokan, santuario japonés del judo, disciplina en la que el azteca suma cuatro preseas en su colección personal: dos oros y bronces.

En su camino al podio, enfrentó en una final adelantada al campeón mundial Davurkhon Karomatov, de Uzbekistán, con quien perdió en tiempo extra, por la mínima diferencia. Ya por la presea de bronce, aprovechó su experiencia para derribar al francés con cinco segundos en el reloj para finalizar. "Me siento bien, pero no satisfecho, perdí en semifinal contra el campeón mundial, fue como si hubiéramos hecho dos combates, él mismo me lo dijo al final, ´para mí tu combate fue la final´. Jamás voy a menospreciar una medalla de bronce".