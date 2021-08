Avanza negociación: PRD

El hecho de que pensemos diferente no nos impide que podamos hacer una alianza, alianza electoral y de gobierno". David Valenzuela Arroyo, dirigente del PRD en Tamaulipas

El Partido de la Revolución Democrática está a favor de una alianza con el PAN y PRI para la próxima contienda electoral con miras a la gubernatura de Tamaulipas en 2022.

David Valenzuela Arroyo, presidente estatal del PRD, dijo que está en análisis esta coalición, y prevé que sí se dé, pues los números de la pasada elección marcaron una tendencia favorable para el próximo proceso electoral, afirmó.

"Los números de la elección pasada del PRI, PAN y PRD, favorecerían a esta alianza frente a otra alianza que implementen los de enfrente... tenemos confianza de que eso suceda y que obviamente no hay un candidato definido", advirtió.

Puntualizó que hay propuestas de los partidos políticos involucrados en esta alianza, pero al final de cuentas se elegiría a quien ayude a llegar a la gubernatura y que eso se vea traducido en un mejor vivir para los tamaulipecos.

"Sí, lo que tenemos absoluta confianza de que habrá alianza y segundo que va a ser una alianza triunfadora", citó Valenzuela Arroyo.

Informó que el registro oficial será en principios de enero, aunque el proceso en sí empieza en septiembre.

Aseguró que en Tamaulipas el PRD cuenta con 7 mil militantes registrados con credencial.

Sobre si no habría conflictos al conformarse esta alianza, el líder perredista señaló: "luego hablo de más pero no importa, vamos juntos pero no revueltos. En la boleta van a venir los tres partidos y al final se unirán los votos", afirmó.

"En los comités nacionales, los tres partidos expresaron el sí a la alianza y en el estado el PAN ya lo expresó que sí quiere una alianza y el PRI, no estoy seguro, pero alguna parte del PRI expresó que sí quiere alianza y otra parte la está condicionando", expresó.

POSTURA DE PRIÍSTA

Competitividad frente a Morena

- Para el diputado local por el PRI, Florentino Sáenz Cobos, la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática para 2022 es cuestión de competitividad frente a Morena y su posible alianza con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista en busca de la gubernatura estatal.

- "En estos momentos sería beneficioso para nosotros una alianza, no precisamente ´Todos unidos contra Morena´ pero si Morena está enfrente con otra alianza en la contienda tendrá que darse de todas las denominaciones, aquí ya hay una alianza a nivel nacional que ya se dio con nuestro partido, Tamaulipas no estuvo en el 21 y es importante que esa alianza se dé en el 22 para poder ser competitivos".

- Sáenz Cobos se pronunció porque el candidato que represente a la coalición sea emanado del Revolucionario Institucional, no obstante, aclaró que habrá de revisarse los perfiles de las propuestas de cada uno de los diferentes partidos de la alianza con el fin de salir con el mejor cuadro, así como que este cuente con la aprobación de la coalición.